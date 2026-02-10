Ричмонд
74 автобуса Омска расскажут пассажирам о русских писателях

Проект «Культурная столица-2026» запустил просветительские ролики в транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В 74 автобусах Омска начали транслировать короткие видеосюжеты о жизни и увлечениях русских классиков. Проект «Интересные факты о русской литературе» реализуют муниципальные библиотеки при поддержке администрации города и транспортных партнеров в рамках статуса Омска как Культурной столицы России 2026 года.

Пассажиры узнают, что Пушкин увлекался боксом, Тургенев был заядлым шахматистом, Лермонтов любил математику, а Лев Толстой в 67 лет освоил велосипед. Ролики демонстрируются на экранах салонов в течение поездки, делая время в пути полезным для самообразования.

Как сообщила заместитель директора муниципальных библиотек Надежда Кузнецова, цель инициативы — представить писателей как живых, многогранных людей, чьи интересы и характеры повлияли на создание литературных шедевров.

По данным библиотек, сегодня произведения классиков в основном читают школьники по учебной программе, тогда как взрослые горожане постепенно теряют связь с национальным культурным наследием. Реализация проекта проходит при взаимодействии департамента культуры, библиотечной системы и транспортных организаций.

