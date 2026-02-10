В небе над Японией зафиксировали полет яркого огненного шара

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии, прокомментировавшие российский случай, пояснили, что речь, скорее всего, шла о падающем метеорите. По их предварительной оценке, размер того объекта мог составлять от 10 до 30 сантиметров, что сравнимо с баскетбольным мячом.