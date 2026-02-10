Над центральными районами Японии пролетел очень яркий огненный шар, и множество очевидцев успели заснять это событие на камеры. Информация об этом быстро распространилась в японских социальных сетях, став одной из самых обсуждаемых тем.
Явление было замечено вечером 9 февраля на обширной территории региона Канто. Его наблюдали жители Токио, префектуры Канагава, а также в районе знаменитой горы Фудзи.
В небе над Японией зафиксировали полет яркого огненного шара Кадр видео.
Видеозаписи поступили из разных мест, включая город Кавасаки и астрономическую обсерваторию в Нагано. Даже ученики старших классов одного из токийских школ, состоящие в астрономическом кружке, смогли зафиксировать полет небесного тела.
Ранее, в октябре 2025 года, похожий яркий объект видели жители Ярославской области в России. Тогда многие также успели его снять на видео и поделиться записями в интернете.
Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии, прокомментировавшие российский случай, пояснили, что речь, скорее всего, шла о падающем метеорите. По их предварительной оценке, размер того объекта мог составлять от 10 до 30 сантиметров, что сравнимо с баскетбольным мячом.