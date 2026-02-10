Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие пьедесталов на ОИ в Италии

Японских фигуристов не устроил материал поверхности пьедесталов на ОИ-2026.

Источник: Аргументы и факты

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие пьедесталов на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Об этом на своей странице в соцсети X* рассказал журналист Джеки Вонг.

«Сборная Японии подала официальную жалобу на пьедесталы, то есть, на материал их поверхности», — уточнил Вонг.

Скорее всего, фигуристы сборной Японии остались недовольны отсутствием на пьедесталах мягкого покрытия.

Напомним, золото ОИ-2026 выиграла сборная США по фигурному катанию. Серебряные медали завоевала японская сборная. Третье место заняли итальянские фигуристы.

Ранее стало известно, что американским фигуристам после награждения пришлось заново затачивать коньки из-за покрытия пьедестала. Перезаточка коньков приносит дискомфорт спортсменам, которым приходится заново привыкать к ощущениям при катании.

Также сообщалось, что призеры ОИ-2026 в Италии пожаловались на качество медалей.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше