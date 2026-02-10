Японские фигуристы подали жалобу на покрытие пьедесталов на ОИ в Италии

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие пьедесталов на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Об этом на своей странице в соцсети X* рассказал журналист Джеки Вонг.
«Сборная Японии подала официальную жалобу на пьедесталы, то есть, на материал их поверхности», — уточнил Вонг.
Скорее всего, фигуристы сборной Японии остались недовольны отсутствием на пьедесталах мягкого покрытия.
Напомним, золото ОИ-2026 выиграла сборная США по фигурному катанию. Серебряные медали завоевала японская сборная. Третье место заняли итальянские фигуристы.
Ранее стало известно, что американским фигуристам после награждения пришлось заново затачивать коньки из-за покрытия пьедестала. Перезаточка коньков приносит дискомфорт спортсменам, которым приходится заново привыкать к ощущениям при катании.
Также сообщалось, что призеры ОИ-2026 в Италии пожаловались на качество медалей.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.