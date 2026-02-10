Мэр Новороссийска сообщил об отсутствии повреждений после землетрясения

Жители Новороссийска и Анапы, как отмечается, отчетливо почувствовали подземные толчки. Очаг зафиксировали на глубине около 20 километров. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, толчки были зафиксированы в 30 км от города и от 20 км от Анапы.