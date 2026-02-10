Мэр Новороссийска сообщил об отсутствии повреждений после землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает «КП-Кубань».
Жители Новороссийска и Анапы, как отмечается, отчетливо почувствовали подземные толчки. Очаг зафиксировали на глубине около 20 километров. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, толчки были зафиксированы в 30 км от города и от 20 км от Анапы.
«Очаг залегал глубоко под землей — на расстоянии более 20 км. По официальным данным, никаких повреждений городской инфраструктуре и жилым домам толчки не нанесли», — написал он в соцсетях.
Информации о пострадавших также на данный момент нет.
Ранее KP.RU писал, что два землетрясения зафиксировали на Сахалине. Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,5, магнитуду второго землетрясения оценили в 3,3 балла.