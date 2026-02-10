Ричмонд
Котяков призвал предоставлять беременным возможность работать дистанционно

Котяков: беременным нужно предоставить возможность работать дистанционно.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Будущим матерям необходимо предоставить возможность работать в дистанционном или гибком формате, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате. Если это уже мама, у нее должна быть возможность, допустим, оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза, завода, на час сократить рабочий день и так далее», — сказал Котяков в интервью изданию «Эксперт».

Министр отметил, что в трудовых коллективах должно быть четкое понимание: если сотрудник создал семью и родил детей, он может рассчитывать на поддержку в своих обстоятельствах.

