На Дальнем Востоке введут единое пособие и автоматическое оформление выплат семьям: поручения Мишустина

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля, ФедералПресс. Правительство утвердило комплекс мер социальной поддержки семей с детьми в рамках демографической стратегии Дальневосточного федерального округа. Документ предусматривает упрощение получения выплат и расширение помощи родителям.

Источник: Freepik

Власти продолжат реализацию дальневосточного демографического пакета. При рождении первого ребенка семьи будут получать единовременную выплату в размере двукратной величины детского прожиточного минимума, установленного в регионе. При появлении второго ребенка предусмотрен дополнительный региональный материнский капитал.

«Обеспечить введение единого регионального пособия и переход к автоматическому порядку получения мер поддержки семей с детьми», — говорится в постановлении правительства.

Оформление выплат станет проактивным — родителям не придется собирать документы и подавать заявления. Все меры поддержки можно будет получить автоматически через портал «Госуслуги».

Стратегия предусматривает расширение социальных услуг для семей. Будут развиваться службы дневного ухода за детьми до 3 лет, создаваться группы продленного дня в начальных классах с предоставлением компенсационных выплат родителям.

В сфере образования запланировано строительство и модернизация школ, повышение квалификации педагогов. Особое внимание уделят доступности дополнительного образования — развитию инженерно-конструкторских, IT-кружков, спортивных секций, музыкальных и художественных студий для детей.

Все меры направлены на создание комфортных условий для воспитания детей и повышение привлекательности Дальнего Востока для молодых семей.

Ранее сообщалось о том, что разрыв доходов дальневосточников и жителей России в целом превышает 30%. Такие данные также приводятся в новой Стратегии для Дальнего Востока.