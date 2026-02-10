Россиянам объяснили, что грозит за складирование мусора в чужих дворах

Депутат Госдумы Александр Якубовский объяснил, что нарушение правил обращения с отходами, включая раздельный сбор, может повлечь административную ответственность, но не любое выбрасывание мусора «не в тот контейнер» считается правонарушением.
Ответственность наступает, если на территории официально утверждены обязательные правила раздельного накопления отходов, а действия могут квалифицироваться по статье 8.2 КоАП России. Штраф для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, в регионах применяются местные нормы благоустройства с аналогичными штрафами.
Он подчеркнул, что отдельная проблема — складирование мусора в чужих дворах или использование контейнеров других домов и СНТ, что также считается нарушением и грозит штрафом до пяти тысяч рублей. При систематическом вывозе или больших объемах риск ответственности увеличивается.
Привлечение возможно только при наличии доказательств — фото, видео или показаний свидетелей. В некоторых случаях требуется возмещение расходов на уборку и вывоз, передает RT.
Ранее российский экологический оператор сообщил о запуске с 2019 года 311 объектов для переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Мощность новых предприятий достигает 24 миллионов тонн мусора в год по переработке и почти восьми миллионов тонн в год по утилизации и обезвреживанию.