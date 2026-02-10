Россиянам объяснили, что грозит за складирование мусора в чужих дворах

Ранее российский экологический оператор сообщил о запуске с 2019 года 311 объектов для переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Мощность новых предприятий достигает 24 миллионов тонн мусора в год по переработке и почти восьми миллионов тонн в год по утилизации и обезвреживанию.