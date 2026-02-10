Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко

Матвиенко: дипломаты РФ достойно отстаивают интересы страны на мировой арене.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские дипломаты достойно отстаивают позиции РФ на мировой арене, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Москву, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.

Матвиенко, имеющая ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ, поздравила сотрудников внешнеполитического ведомства с Днем дипломатического работника.

«Сотрудники министерства иностранных дел Российской Федерации достойно приумножают наследие своих предшественников, отстаивают позиции нашей страны на мировой арене, расширяют круг партнеров и единомышленников, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Россию», — говорится в телеграмме.

По ее словам, трудно переоценить вклад дипломатов РФ в решение глобальных задач, укрепление международной стабильности и безопасности, упрочение межгосударственного сотрудничества, защиту прав российских граждан и соотечественников за рубежом.

Матвиенко также отметила, что отечественная внешнеполитическая служба по праву гордится своей историей.

«Ее богатые традиции и высокие профессиональные стандарты сформированы талантом и самоотверженным трудом многих поколений дипломатов, чьи верность долгу, компетентность и преданность Родине служат ориентиром для тех, кто сегодня работает на дипломатическом поприще… Уверена, что впереди у российской дипломатии — новые победы и достижения», — отмечается в поздравлении спикера СФ.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше