Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские дипломаты достойно отстаивают позиции РФ на мировой арене, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Москву, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.
Матвиенко, имеющая ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ, поздравила сотрудников внешнеполитического ведомства с Днем дипломатического работника.
«Сотрудники министерства иностранных дел Российской Федерации достойно приумножают наследие своих предшественников, отстаивают позиции нашей страны на мировой арене, расширяют круг партнеров и единомышленников, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Россию», — говорится в телеграмме.
По ее словам, трудно переоценить вклад дипломатов РФ в решение глобальных задач, укрепление международной стабильности и безопасности, упрочение межгосударственного сотрудничества, защиту прав российских граждан и соотечественников за рубежом.
Матвиенко также отметила, что отечественная внешнеполитическая служба по праву гордится своей историей.
«Ее богатые традиции и высокие профессиональные стандарты сформированы талантом и самоотверженным трудом многих поколений дипломатов, чьи верность долгу, компетентность и преданность Родине служат ориентиром для тех, кто сегодня работает на дипломатическом поприще… Уверена, что впереди у российской дипломатии — новые победы и достижения», — отмечается в поздравлении спикера СФ.