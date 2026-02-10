Пересадка сердца в Приморье может стать обычным делом

Причём сбой «мотора» может случиться с людьми в любом возрасте — у мужчин и женщин.
Что делать с повышенным давлением и высоким холестерином, можно ли вылечиться с помощью интернета и какие достижения в кардиологии спасают пациентов? Об этом рассказал главный кардиолог Министерства здравоохранения Приморского края, к. м. н., заведующий кардиологическим отделением ВКБ № 1 Дмитрий Богданов.
Заметить факторы риска.
— Дмитрий Юрьевич, статистика инфарктов показывает — сердце нужно беречь смолоду, это так?
— Я бы уточнил — с максимально раннего возраста. Профилактика подразумевает формирование здорового образа жизни. ЗОЖ подразумевает и регулярные физические нагрузки, и соблюдение принципов рационального питания, а в этом наиболее оправданна так называемая средиземноморская диета, включающая большое количество овощей, фруктов, рыбы и сложных углеводов. В идеале лучше не заводить или вовремя отказаться от вредных привычек. Такая комплексная профилактика резко снижает риски развития болезней системы кровообращения, даже при наличии других факторов, например, отягощённой наследственности.
— Как главный кардиолог края, вы видите полную картину. Есть ли тревожные тенденции в структуре сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Приморья? Возможно, это связано с климатом, питанием?
— Радикально мы не отличаемся от других регионов по структуре заболеваемости. Однако, как и по всей стране, вызывает тревогу несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью, даже при появлении явных симптомов. Так, люди годами могут жить с артериальным давлением, например 160/90 мм рт. ст., и считать его «рабочим», так как «чувствуют себя отлично». Но даже при хорошем самочувствии повышенное АД неизбежно ведёт к поражению сосудов, увеличивая риск инфаркта и инсульта. Практически у всех пациентов с гипертонией необходимо добиваться целевых значений ниже 140/90 мм рт. ст., а при хорошей переносимости — даже ниже 130/80 мм рт. ст.
Настораживает упорное нежелание населения замечать и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, даже после диагностики. Например, повышенный уровень холестерина. Его часто необходимо корректировать приёмом статинов по назначению врача. Эти препараты в ходе крупных исследований на протяжении десятилетий доказали свою эффективность и безопасность. Однако недостоверная информация из интернета вводит людей в заблуждение, и они часто отказываются от терапии или принимают низкую дозу, что сводит на нет профилактический эффект.
— Как не пропустить первые признаки, указывающие на слабое сердце?
— Каждому человеку, даже при хорошем самочувствии, рекомендуется регулярно самостоятельно измерять артериальное давление. Кроме того, в поликлиниках края организованы диспансеризация и профилактические осмотры. Гражданин ежегодно может проверить свои ключевые показатели. При выявлении отклонений врач назначит дополнительное углублённое обследование.
ЗОЖ — не пустые слова.
— Сегодня в Сети распространены многие методики лечения заболеваний сосудов, основанные на гимнастике. Могут ли они уберечь от инфаркта, инсульта и других осложнений?
— Действительно, сегодня в открытом доступе — множество индивидуальных подходов. Однако официальная медицина использует методы лечения, которые доказаны, официально разрешены, апробированы. Практика показывает — безмедикаментозные методы допустимы на ранних стадиях заболеваний. Кроме того, подход к лечению каждого человека — сугубо индивидуальный, и здесь возможности интернета крайне ограничены.
— Можно ли улучшить состояние кардиобольного здоровым образом жизни?
— Методы лечения каждой кардиологической болезни прописаны в национальных рекомендациях. Но всё начинается именно с коррекции образа жизни. Кардиолог обязан обсудить с пациентом вопросы вредных привычек. Веский аргумент — у курящих людей эффективность лекарственных препаратов в два раза меньше, им приходится принимать больше таблеток, чтобы достичь желаемого результата. Как видим, ЗОЖ — не просто пустые слова, это важный момент в формировании лечения любого сердечно-сосудистого заболевания.
— Говоря о профилактике, вы указываете на физические нагрузки. А как обстоит дело с теми, кому уже поставили диагноз?
— Во всём должна быть мера и понимание. Конечно, здесь речь не идёт о занятии профессиональным спортом — болезни сердца для этого, скорее, жёсткое противопоказание. Здоровый образ жизни для кардиологических пациентов — это аэробные монотонные физические нагрузки, ходьба, в том числе скандинавская, плавание, но отнюдь не поднимание железа в тренажёрном зале. В вопросах двигательной активности крайне необходимо советоваться с лечащим врачом.
Вчера — фантастика, сегодня — реальность.
— Как сегодня в Приморском крае организована доступность современной кардиологической помощи для жителей глубинки?
— В регионе разработана чёткая маршрутизация пациентов. Для больных с инфарктом миокарда действуют пять первичных сосудистых отделений и три региональных сосудистых центра (РСЦ), что позволяет максимально быстро госпитализировать пациента для высокотехнологичной помощи. В поликлиниках ведут приём кардиологи, есть кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. А в отдалённых населённых пунктах работает система телемедицинских консультаций, позволяющая терапевту получить рекомендации специалистов по тактике ведения пациента.
— Кардиология — одна из самых динамично развивающихся областей медицины. Какие современные методы диагностики и лечения, которые ещё 5−10 лет назад казались фантастикой, стали доступны пациентам в медицинских учреждениях Приморья?
— Действительно, технологии активно внедряются. Например, в ближайшее время мы начнём проводить магнитно-резонансную томографию сердца с контрастированием, что раньше было недоступно в нашем регионе. Уже в рутинной практике выполняются малоинвазивные операции на сердце при ишемической болезни и нарушениях ритма.
Но самое важное событие — в 2025 году специалистами Приморской краевой клинической больницы № 1 была проведена первая трансплантация сердца пациенту с тяжёлой сердечной недостаточностью. Данное направление планируется развивать, чтобы пациентам, исчерпавшим другие методы лечения, не пришлось уезжать в другой регион.
— Как побудить своих близких, родственников, особенно мужчин старшего возраста, более ответственно относиться к здоровью?
— Как мотивировать близких? Самый эффективный способ — подходить к этому всей семьёй. Объяснять, насколько человек важен для семьи и что его уход станет невосполнимой утратой.
К сожалению, примеров безразличного отношения к здоровью ещё много. Однако я хочу подчеркнуть, что становится всё больше повода для оптимизма, когда пациенты, тщательно выполняя рекомендации врачей и не поддаваясь мифам о вреде лечения, даже со сложными заболеваниями сердца остаются активными и десятилетиями живут полноценной жизнью. Если врач назначает терапию, значит, она доказала свою эффективность и безопасность на самом высоком уровне.
Служителям Асклепия.
Третий месяц зимы богат на медицинские праздники. Так, 3 февраля отмечается Международный день женщины-врача. С 9 по 15 января 2026 года в мире отмечается Неделя осведомлённости о заболеваниях сердца.
9 февраля, в день памяти святой Аполлонии, учреждён Международный день стоматолога. Святой издревле молились, чтобы унять зубную боль. 12 февраля на календаре — Всемирный день репродуктивного здоровья, нацеленный на безопасную семью и планирование деторождения. 21 февраля в России празднуется День фельдшера. Интересно, что раньше фельдшерами называли исключительно тех, кто оказывал помощь раненным на поле боя.
Досье.
Дмитрий Богданов.
В 2014 году окончил ординатуру по специальности «кардиология» в Тихоокеанском государственном медицинском университете.
Поступил во Владивостокскую клиническую больницу № 1, в отделение неотложной кардиологии. С 2024 года — заведующий кардиологическим отделением.
В 2023 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, с августа 2025 года — главный внештатный специалист — кардиолог Министерства здравоохранения Приморского края.