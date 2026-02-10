Пересадка сердца в Приморье может стать обычным делом

— Радикально мы не отличаемся от других регионов по структуре заболеваемости. Однако, как и по всей стране, вызывает тревогу несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью, даже при появлении явных симптомов. Так, люди годами могут жить с артериальным давлением, например 160/90 мм рт. ст., и считать его «рабочим», так как «чувствуют себя отлично». Но даже при хорошем самочувствии повышенное АД неизбежно ведёт к поражению сосудов, увеличивая риск инфаркта и инсульта. Практически у всех пациентов с гипертонией необходимо добиваться целевых значений ниже 140/90 мм рт. ст., а при хорошей переносимости — даже ниже 130/80 мм рт. ст.