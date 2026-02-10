Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Школьникам необходимо научиться пользоваться искусственным интеллектом, чтобы в будущем не испытывать сложности с трудоустройством, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Думаю, что учить надо. Нам может не нравиться искусственный интеллект, но, если сегодня ребенок не научится им пользоваться, то завтра, в момент вхождения на рынок труда, он будет испытывать сложности с трудоустройством», — сказал Котяков в интервью изданию «Эксперт».
По его словам, нужна трансформация системы подготовки кадров для экономики.
