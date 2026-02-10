Кристина Асмус показала идеальную фигуру в купальнике на Бали и вновь покорила соцсети

На фотографиях, сделанных на берегу океана, Асмус позирует в элегантном голубом купальнике, который идеально сочетается с цветом её глаз, а также подчёркивает изящную и стройную фигуру. Пляжный образ актрисы вызвал настоящий восторг у поклонников, отметивших её сияющий и счастливый вид.
«На случай, если вы вдруг забыли, как я там выгляжу на Бали», — с лёгкой иронией подписала актриса свои кадры.
Этот отдых стал уже вторым для Асмус за последнее время. Подписчики отметили в комментариях ощущение внутренней гармонии, которую излучает актриса.
Ранее Кристина Асмус опубликовала откровенное фото с отдыха на Бали. В своём блоге она выложила кадр из постели, где её ноги переплетены с мужскими. Лицо спутника актрисы осталось за кадром. Асмус продолжает сохранять интригу и не раскрывает личность избранника.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.