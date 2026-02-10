Ричмонд
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в купальнике на Бали и вновь покорила соцсети

37-летняя Кристина Асмус продолжает наслаждаться счастливым отдыхом на Бали, куда она вновь отправилась вместе с дочерью и новым возлюбленным. В своём личном блоге актриса с радостью поделилась яркими кадрами, которые буквально дышат летом и безмятежностью.

Источник: Life.ru

На фотографиях, сделанных на берегу океана, Асмус позирует в элегантном голубом купальнике, который идеально сочетается с цветом её глаз, а также подчёркивает изящную и стройную фигуру. Пляжный образ актрисы вызвал настоящий восторг у поклонников, отметивших её сияющий и счастливый вид.

«На случай, если вы вдруг забыли, как я там выгляжу на Бали», — с лёгкой иронией подписала актриса свои кадры.

Этот отдых стал уже вторым для Асмус за последнее время. Подписчики отметили в комментариях ощущение внутренней гармонии, которую излучает актриса.

Ранее Кристина Асмус опубликовала откровенное фото с отдыха на Бали. В своём блоге она выложила кадр из постели, где её ноги переплетены с мужскими. Лицо спутника актрисы осталось за кадром. Асмус продолжает сохранять интригу и не раскрывает личность избранника.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.