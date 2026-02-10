Ричмонд
Оксана Кошелева из Иркутска выбыла из шоу «Титаны»

Участникам нужно было как можно дольше висеть на подвижных конструкциях на высоте 2−4 метра над бассейном.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Одна из сильнейших женщин России, спортсменка из Иркутска Оксана Кошелева, выбыла из шоу «Титаны» (16+) на ТНТ. Ее команде, как и другим, предстояло пройти сложное испытание «Динамический вис».

Участникам нужно было как можно дольше висеть на подвижных конструкциях на высоте 2−4 метра над бассейном. Оксана Кошелева в этом задании продержалась около 1 минуты 50 секунд. Она оказалась вниз головой после подъема конструкции, растерялась и упала в воду.

Этот результат оказался одним из худших, и Кошелева попала в число 12 атлетов, которые должны были пройти дополнительное испытание — подняться по «Лестнице без ступеней», используя только две трубы. Справиться с этим ей не удалось, и она покинула проект.

Напомним, КП-Иркутск удалось поговорить с «женщиной-скалой» и узнать о том, как она попала в спорт. Ей пришлось нелегко — в 15 лет она оказалась в детском доме и столкнулась с различными трудностями. Подробности здесь.