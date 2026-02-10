Ричмонд
Масштабный сбой произошел в мессенджере Telegram

Российские пользователи мессенджера Telegram столкнулись с крупным сбоем — наибольшие трудности вызывает использование мобильного приложения. Об этом во вторник, 10 февраля, свидетельствуют данные из сервиса «Сбой.рф».

В основном россияне сталкиваются с невозможностью загрузить медиафайлы. Кроме того, наблюдаются трудности с запуском приложения и сбои в работе веб‑версии мессенджера.

Больше всего жалоб поступило из Москвы (22 процента), Новосибирской области (14 процентов), Свердловской области (шесть процентов), Красноярского края (шесть процентов) и Иркутской области (пять процентов), уточнили на сайте.

27 января россияне также жаловались на сбои в работе мессенджера. Наибольшее число обращений было зафиксировано в Ленинградской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае.

Президент России Владимир Путин считает, что мессенджеры, в том числе Telegram, применяются для воздействия на умы молодого поколения. Именно поэтому властям нужно уметь работать с этими инструментами.

