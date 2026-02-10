РАН заявила о спаде солнечной активности

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце в ближайшие сутки ожидается на слабо повышенном уровне, при этом общий тренд указывает на ее снижение. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Согласно прогнозу космической погоды на сутки, ожидается слабо повышенная вспышечная активность.
«Вспышечная активность — идет на спад. Второй всплеск активности в группе пятен 4366 оказался заметно слабее первого. Активная область, которая за вчерашний день еще [сильнее] укрепила свой рекорд по вспышкам (теперь в ее активе 67 сильных событий), в настоящее время уходит на обратную сторону Солнца и, в целом, покидает сцену», — говорится в сообщении.
В то же время к Земле в течение суток должна снова выйти группа пятен, которая в середине января произвела рекордный в этом столетии радиационный шторм.