РАН заявила о спаде солнечной активности

«Вспышечная активность — идет на спад. Второй всплеск активности в группе пятен 4366 оказался заметно слабее первого. Активная область, которая за вчерашний день еще [сильнее] укрепила свой рекорд по вспышкам (теперь в ее активе 67 сильных событий), в настоящее время уходит на обратную сторону Солнца и, в целом, покидает сцену», — говорится в сообщении.