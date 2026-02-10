Ричмонд
Власти Пермского края объяснили отмену запрета на полёты БПЛА в регионе

Дроны в Прикамье теперь можно запускать при условии предварительного уведомления.

Источник: Аргументы и факты

Запрет на полёты БПЛА на территории Пермского края был снят в соответствии с федеральным законодательством, сообщили сайту perm.aif.ru в региональном министерстве территориальной безопасности.

В конце января был опубликован проект указа губернатора «Об уведомительном порядке использования беспилотных воздушных судов и признании утратившим силу указа губернатора Пермского края от 19 июня 2023 г. № 64 “О запрете использования беспилотных воздушных судов”». Вместо полного запрета, действовавшего на территории региона в течение 2,5 года, документ вводит уведомительный порядок запуска БПЛА.

«Снятие запрета при этом не означает полную свободу использования беспилотников: вводится уведомительный порядок, предусматривающий заблаговременное информирование ЕДДС и территориальных отделов МВД о предстоящем полете», — подчеркнули в Минтербезе Прикамья.

Документ ещё не вступил в силу. Если он будет подписан в нынешнем виде, уведомлять полицию и ЕДДС достаточно будет за час до запуска беспилотника.

В министерстве также напомнили, что нарушение ограничений наказуемо по статье 11.9 Закона об административных правонарушениях в Пермском крае: штраф до 4 тысяч рублей для физических лиц, до 40 тысяч для должностных и до 400 тысяч для юридических.

