Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко впервые стал отцом

Напомним, что Кирилл и Дарья официально оформили отношения в 2023 году, но пышную свадьбу отпраздновали только через год. Артист не раз говорил, что до встречи с супругой не был готов к семье, но потом осознал, что нашёл человека, который ждёт его с гастролей и всегда поддерживает. Новость о беременности пары стала известна в октябре 2025 года.