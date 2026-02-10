Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко впервые стал отцом

Роды прошли в московском частном роддоме, где Кирилл лично поддерживал жену, находясь рядом с ней в родильной палате. Музыкант счастливо отметил, что их малыш — «результат большой любви». Пока пара не раскрывает имя новорождённого, желая сохранить интимность момента. Ранее Туриченко признавался, что варианты имён для девочки у них были, а для мальчика — не определились.
Напомним, что Кирилл и Дарья официально оформили отношения в 2023 году, но пышную свадьбу отпраздновали только через год. Артист не раз говорил, что до встречи с супругой не был готов к семье, но потом осознал, что нашёл человека, который ждёт его с гастролей и всегда поддерживает. Новость о беременности пары стала известна в октябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что футболист Александр Кержаков стал отцом в четвёртый раз. Предварительно, у спортсмена и его жены, кинопродюсера Евгении Ледащевой, родился мальчик. Это первый их общий ребёнок. Ранее у Кержакова были дети от предыдущих отношений.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.