Сергей Собянин объявил о начале приёма заявок на конкурс «Новатор Москвы»

Власти российской столицы начали принимать заявки на участие в конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы», сообщил глава города Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что это мероприятие проводится в седьмой раз.
«Ждём тех, кто создаёт технологические решения, хочет вывести их на рынок и внедрить в городскую среду», — написал он в своём канале в мессенджере Max.
Собянин уточнил, что конкурс проводится в номинациях «Проект будущего» (для разработок на ранней стадии), «Меняющие реальность» (для готовых прототипов с продуманной бизнес-моделью) и «Лидеры инноваций» (для команд с готовым продуктом, выручкой и зарегистрированным юрлицом).
При этом в каждой из этих категорий имеется шесть ключевых направлений для города. Победителям выделят до 1,5 миллиона рублей на развитие своих проектов. Принять участие в конкурсе могут учёные, разработчики и предприниматели в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются до 5 мая от команд до пяти человек или в индивидуальном порядке. Пройти регистрацию и узнать другие детали можно на сайте проекта.
Впервые «Новатор Москвы» проводился в 2020 году. В 2025 году в нём участвовали свыше 5000 человек. Победителями и призёрами конкурса стали 36 проектов. Так, в направлении «Промышленность» первым оказался проект Simple Weibull Reliability Analysis. Его авторы разработали модульную IT-платформу для компаний, работающих в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической, горнодобывающей и авиастроительной сферах. Проект позволяет снизить риски аварий на опасных производствах. В 2025 году создатели платформы подписали соглашения с рядом крупных организаций и привлекли инвестиционные средства из венчурных фондов.
Напомним, 3 февраля Сергей Собянин проинформировал, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы началось строительство домостроительной фабрики, которая объединит несколько высокотехнологичных производств. Объект возводят за счёт инвестора при поддержке столичных властей. Предприятие будет заниматься выпуском железобетонных конструкций для строительства домов. Кроме того, здесь будут производить дерево-алюминиевые окна, изделия для отделки помещений и фасады из архитектурного бетона.