Сергей Собянин объявил о начале приёма заявок на конкурс «Новатор Москвы»

При этом в каждой из этих категорий имеется шесть ключевых направлений для города. Победителям выделят до 1,5 миллиона рублей на развитие своих проектов. Принять участие в конкурсе могут учёные, разработчики и предприниматели в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются до 5 мая от команд до пяти человек или в индивидуальном порядке. Пройти регистрацию и узнать другие детали можно на сайте проекта.