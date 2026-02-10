ФНС арестовала недвижимость и премиум-автопарк семьи экс-владельца «Мутабора»

Ответчиками по делу заявлены как сама Юлия, являющаяся совладельцем 12 компаний в сфере развлечения, и дочери Мария и София Даниловы. Сотрудники ФНС считают, что именно на их счета с 2019 по 2022 направили более 203 миллионов рублей. Сумма составляет треть всех активов «Хевена».