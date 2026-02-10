Ричмонд
ФНС арестовала недвижимость и премиум-автопарк семьи экс-владельца «Мутабора»

Федеральная налоговая служба арестовала имущество семьи бывшего владельца скандального ночного клуба «Мутабор» в Москве Михаила Данилова. Об этом пишет Baza со ссылкой на источник. Под ограничения попали элитная недвижимость, земля в подмосковной Барвихе и премиум-автопарк.

Источник: Life.ru

Причиной стал вывод сотен миллионов рублей компании-должника на личные счета супругой и двумя дочерьми Данилова. Общая сумма требований — 126,7 миллиона. По данным налоговиков, родственник жены бизнесмена Юлии Алексеевой — Николай Алексеев — будучи руководителем компании «Хевен» позволял членам семьи проводить через организацию активы, из-за чего она обанкротилась и нанесла ущерб государственному бюджету.

Ответчиками по делу заявлены как сама Юлия, являющаяся совладельцем 12 компаний в сфере развлечения, и дочери Мария и София Даниловы. Сотрудники ФНС считают, что именно на их счета с 2019 по 2022 направили более 203 миллионов рублей. Сумма составляет треть всех активов «Хевена».

По данным телеграм-канала, в собственности у родственников бизнесмена — несколько участков в Барвихе, квартиры и дома на почти 125 миллионов рублей, автомобили BMW X5, Porsche Cayenne GTS и Li L7, а также два парковочных на 2,55 миллиона.

Ранее оказались арестованы счета сервиса доставки еды Level Kitchen. Компания задолжала 750 миллионов рублей. Несмотря на это, она продолжила принимать заказы.

