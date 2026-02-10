Новая зависимость: Макрон признал несамостоятельность Европы после отказа от газа из России

Зависимость Европы в энергетической сфере сместилась с России на США. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит газета Le Monde.
«Возьмем, к примеру, энергетику: мы заменили нашу зависимость от России зависимостью от Соединенных Штатов, которые поставляют 60% нашего сжиженного природного газа», — сказал Макрон.
Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года. Поставки трубопроводного газа также будут прекращены с 30 сентября того же года.
При этом ранее Евростат обнародовал данные о торговле энергоносителями. Согласно им, Россия в ноябре 2025 года заняла третье место по стоимости поставок газа в страны Евросоюза.
Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев писал, что отказ стран Европейского союза от энергоносителей из России вредит самому ЕС и приводит к его деиндустриализации.