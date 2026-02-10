Ричмонд
В Башкирии ищут отца, задолжавшего более миллиона рублей алиментов

Судебные приставы ищут скрывающегося от уплаты алиментов мужчину из Салаватского района.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск 40-летнего Азамата Сиражева. Мужчина, по данным УФССП по РБ, уклоняется от уплаты алиментов на содержание собственного ребенка.

Как пояснили приставы, в отношении мужчины уже возбуждено исполнительное производство. Сумма его задолженности превышает один миллион рублей. По предварительной информации, он может скрываться на территории Уфы.

Людей, которые располагают какой-либо информацией о его местонахождении, просят связаться с дежурной частью управления ФССП по республике по телефонам: 8 (987) 587−26−16 или 8 (347) 273−56−40.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.