В Башкирии ищут отца, задолжавшего более миллиона рублей алиментов

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск 40-летнего Азамата Сиражева. Мужчина, по данным УФССП по РБ, уклоняется от уплаты алиментов на содержание собственного ребенка.
Как пояснили приставы, в отношении мужчины уже возбуждено исполнительное производство. Сумма его задолженности превышает один миллион рублей. По предварительной информации, он может скрываться на территории Уфы.
Людей, которые располагают какой-либо информацией о его местонахождении, просят связаться с дежурной частью управления ФССП по республике по телефонам: 8 (987) 587−26−16 или 8 (347) 273−56−40.
