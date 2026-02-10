Ричмонд
В популярной сельди «Матье» из Приморья нашли стафилококк и листерию

Заражены две партии пресервов в майонезе и масле общим весом более 500 кг.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Приморского филиала Национального центра безопасности продукции АПК обнаружили опасные бактерии — золотистый стафилококк и листерию — в двух партиях популярной местной сельди «Матье» в майонезе и масле. Общий вес забракованной продукции превышает 500 килограммов.

Пробы были отобраны в ходе плановых проверок и исследованы по государственному заданию. Эксперты считают, что заражение могло произойти из-за нарушений в технологии производства или несоблюдения условий хранения готовых пресервов.

Обе обнаруженные бактерии представляют серьёзную угрозу для здоровья человека и могут вызвать тяжёлые пищевые отравления с поражением желудочно-кишечного тракта и нервной системы, особенно опасные для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Информация о выявленных нарушениях уже внесена в федеральную автоматизированную систему «Веста» и передана в Приморское управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении производителя. Ведомство должно будет организовать изъятие опасной продукции из оборота.