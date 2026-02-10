В Новосибирске запечатлели отколовшийся от кометы 240P/NEAT фрагмент

Комета 240P/NEAT была открыта в 2002 году американской системой отслеживания околоземных астероидов. Она относится к семейству Юпитера по классификации Левисона и Дункана. Размер ее ядра до сих пор не определен. Комета движется по проградной орбите, совершая один оборот вокруг Солнца примерно за 7,60 земных года.