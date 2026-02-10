В Новосибирске запечатлели отколовшийся от кометы 240P/NEAT фрагмент

Новосибирскому астроному удалось сфотографировать через телескоп комету 240P/NEAT и отколовшийся от нее фрагмент.
Комета 240P/NEAT была открыта в 2002 году американской системой отслеживания околоземных астероидов. Она относится к семейству Юпитера по классификации Левисона и Дункана. Размер ее ядра до сих пор не определен. Комета движется по проградной орбите, совершая один оборот вокруг Солнца примерно за 7,60 земных года.
«В прошлые возвращения этой кометы в 2010 и 2018 годах у нее отмечались перепады яркости — вспышки или, наоборот, потеря яркости, что говорит о возможной фрагментации или выбросах облаков вещества ядра, хотя во время этих возвращений явных фрагментов не наблюдалось», — рассказал инженер обсерватории Физического факультета НГУ Михаил Маслов.
По словам астрономов, во время нового возвращения кометы от нее откололся фрагмент, который был впервые замечен в октябре 2025 года. Он и попал в объектив новосибирского астронома в районе села Верх-Ирмень.
Ученые отмечают, что фрагментация комет — редкое явление, которое можно наблюдать только в крупные профессиональные телескопы.