В России изменятся правила лицензирования розничной торговли алкоголем: что это значит

С 1 сентября 2026 года в России ужесточаются правила лицензирования розничной торговли алкоголем. Как сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко, срок рассмотрения заявок сократят, но пакет документов для их подачи станет больше. Его слова приводит РИА Новости.
«Теперь необходимо будет указывать ИНН и телефон организации, а также кадастровые номера объектов недвижимости, в которых планируется осуществлять розничную торговлю алкоголем еще при подаче заявления на лицензию. Это коснется и общепита», — уточнил парламентарий.
Решение о выдаче лицензии будут принимать за 15 рабочих дней. Если потребуется дополнительная проверка, срок увеличат до 25 дней. Сейчас на это уходит до 30 календарных дней.
Подавать документы нужно будет в электронном виде. Бумажные бланки оставят только для населенных пунктов без интернета.
Депутат напомнил о запрете продажи алкоголя рядом с детскими и культурными учреждениями. В Москве, например, для баров и ресторанов минимальная дистанция составляет 25 метров.
Ранее в Красноярском крае приняли решение ограничить продажу алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.