Россияне вторые сутки сообщают о плохой работе Telegram

Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россияне вторые сутки сообщают о плохой работе Telegram, насчитается почти 9 тысяч жалоб, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Больше всего жалоб поступает от пользователей Магаданской, Новосибирской и Самарской областей. Также жалуются люди из ЯНАО и Кировской области.

Более половины пользователей сообщают о массовом сбое. Однако у некоторых наблюдаются проблемы с оповещениями и работе мобильного приложения.

Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник.