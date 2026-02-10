МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россияне вторые сутки сообщают о плохой работе Telegram, насчитается почти 9 тысяч жалоб, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Больше всего жалоб поступает от пользователей Магаданской, Новосибирской и Самарской областей. Также жалуются люди из ЯНАО и Кировской области.
Более половины пользователей сообщают о массовом сбое. Однако у некоторых наблюдаются проблемы с оповещениями и работе мобильного приложения.
Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник.