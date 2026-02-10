СМИ: Евросоюз разрабатывает план по частичному членству Украины в блоке

Европейский союз (ЕС) разрабатывает план, состоящий из пяти пунктов, который сможет закрепить частичное членство Украины в блоке в 2027 году. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в Politico, ссылаясь на чиновников и дипломатов.
— ЕС вынашивает беспрецедентный план, в рамках которого Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в следующем году, — добавили в материале.
Так, Украина сможет получить место за столом переговоров в союзе прежде чем проведет реформы, необходимые для полного вступления. Последняя версия плана получила название «обратное расширение», так как она предполагает принятие в блок стран на начальном этапе выполнения критериев.
ЕС также готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией. Один из них заключается в предоставлении Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в объединение, а также немедленный доступ к некоторым правам членства.
Кроме того, 8 февраля в СМИ появилась информация, что прошедшие визиты западных политиков в Киев стали свидетельством отстранения ЕС и НАТО от процесса мирных переговоров по конфликту на Украине.