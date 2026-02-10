СМИ: Евросоюз разрабатывает план по частичному членству Украины в блоке

Европейский союз (ЕС) разрабатывает план, состоящий из пяти пунктов, который сможет закрепить частичное членство Украины в блоке в 2027 году. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в Politico, ссылаясь на чиновников и дипломатов.