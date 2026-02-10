В Краснодарском крае второй день подряд наблюдаются сбои в работе Telegram.

Напомним, записаться к врачу на Кубани теперь можно через мессенджер МАХ. Теперь это можно сделать с помощью нового чат-бота в национальном мессенджере MAX «Запись к врачу Краснодарский край». В нем нужно нажать «Получить услугу», а затем после авторизации через «Госуслуги» выбрать доступную поликлинику, специалиста и подходящее время. Подробнее можно прочитать здесь.