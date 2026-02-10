Ричмонд
полупрозрачная облачность
В Краснодарском крае второй день подряд наблюдаются сбои в работе Telegram

В Краснодарском крае второй день подряд наблюдаются сбои в работе Telegram.

Жители Кубани столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram.

Медиафайлы загружаются крайне медленно, не грузятся фотографии и видео, наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.

Аналогичные жалобы поступают и из других регионов страны.

Сбои в работе мессенджера у российских пользователей зафиксировали Downdetector и портал Сбой.рф.

Напомним, записаться к врачу на Кубани теперь можно через мессенджер МАХ. Теперь это можно сделать с помощью нового чат-бота в национальном мессенджере MAX «Запись к врачу Краснодарский край». В нем нужно нажать «Получить услугу», а затем после авторизации через «Госуслуги» выбрать доступную поликлинику, специалиста и подходящее время. Подробнее можно прочитать здесь.