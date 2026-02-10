В Краснодарском крае второй день подряд наблюдаются сбои в работе Telegram.

Жители Кубани столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram.
Медиафайлы загружаются крайне медленно, не грузятся фотографии и видео, наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.
Аналогичные жалобы поступают и из других регионов страны.
Сбои в работе мессенджера у российских пользователей зафиксировали Downdetector и портал Сбой.рф.
