В России утвердили первый ГОСТ на чак-чак

Об этом говорит опубликованный на сайте Росстандарта документ. Он устанавливает единые требования к рецептуре, внешнему виду и качеству популярного лакомства народов Поволжья и Центральной Азии.
Согласно новому стандарту, классический чак-чак должен иметь форму горки и характерный золотисто-медовый цвет на разломе. Для его приготовления необходимо использовать только пшеничную муку высшего сорта и яйца, а для пропитки — сироп из сахара и мёда.
ГОСТ регламентирует не только состав, но также консистенцию, аромат, правила упаковки, хранения и транспортировки продукта. Документ допускает добавление украшений в виде орехов, сухофруктов или кунжута, но базовый рецепт должен оставаться неизменным.
Введение стандарта даёт производителям и кулинарам чёткий ориентир для создания эталонного десерта, а покупателям позволяет точно понимать, что должно находиться под названием «чак-чак» на упаковке.