Жители Челябинской области с 16 февраля могут продать полиции незаконное оружие

За всю историю проведения подобных акций жителям Челябинской области выплачено более 24 млн рублей. Люди сдали шесть гранатометов, четыре пулемета, более 570 единиц охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, около 6 тыс. гладкоствольного и более 4 тыс. единиц оружия самообороны. Из оборота изъято более 3,8 тыс. штук взрывных устройств военного назначения и более 374 тыс. боеприпасов к различным видам стрелкового оружия.