Жители Челябинской области с 16 февраля могут продать полиции незаконное оружие

В регионе до 1 ноября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2026».
«Любой южноуралец, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, сможет добровольно сдать их в ближайший отдел полиции. За это получит денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности, при условии, что оружие не имеет криминального прошлого», — говорят в пресс-службе Росгвардии.
Оружие, которое уже нельзя использовать, оценивается в размере одной трети от установленной суммы.
За всю историю проведения подобных акций жителям Челябинской области выплачено более 24 млн рублей. Люди сдали шесть гранатометов, четыре пулемета, более 570 единиц охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, около 6 тыс. гладкоствольного и более 4 тыс. единиц оружия самообороны. Из оборота изъято более 3,8 тыс. штук взрывных устройств военного назначения и более 374 тыс. боеприпасов к различным видам стрелкового оружия.