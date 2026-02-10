Ночной пожар на даче в Аксае уничтожил четыре автомобиля «Газель»

На экстренный вызов в три часа ночи выехали сразу несколько пожарных расчетов из Аксая и Ростова-на-Дону. Им удалось быстро взять ситуацию под контроль. Уже к 4:02 утра возгорание площадью 25 квадратных метров было локализовано, а спустя 23 минуты его полностью потушили.