Ночной пожар на даче в Аксае уничтожил четыре автомобиля «Газель»

Под утро 9 февраля на дачном участке в Аксайском районе загорелись четыре грузопассажирских автомобиля «Газель». Пожар произошел в садовом товариществе «Яблочко» на улице Пороховая балка. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».
На экстренный вызов в три часа ночи выехали сразу несколько пожарных расчетов из Аксая и Ростова-на-Дону. Им удалось быстро взять ситуацию под контроль. Уже к 4:02 утра возгорание площадью 25 квадратных метров было локализовано, а спустя 23 минуты его полностью потушили.
В результате пожара пострадали четыре автомобиля. Причины возгорания, сумма ущерба и личность владельца имущества сейчас устанавливаются.