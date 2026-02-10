Ричмонд
Калининградцы отправили 300 тыс. тюльпанов для москвичей к 14 февраля

Цветы вырастили фермеры региона.

Источник: Клопс.ru

В Москву и Подмосковье отправили 300 тыс. тюльпанов, выращенных в калининградских хозяйствах. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства проконтролировали партии цветов с 1 по 6 февраля, отправив образцы на анализ в специализированную лабораторию.

«По результатам лабораторных экспертиз карантинные организмы не выявлены, что подтвердило фитосанитарную безопасность вывозимой за пределы области цветочной продукции. На основании лабораторных заключений выдано 3 фитосанитарных сертификата», — уточнили в ведомстве.