Торговая война Европы с Соединенными Штатами Америки еще не закончена — неопределенность и напряженность в отношениях Брюсселя и Вашингтона сохраняются. Об этом в интервью европейским СМИ заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.
«Есть угрозы и запугивания. А затем одним махом Вашингтон отступает. И мы думаем, что все кончено. Но не верьте в это ни на секунду. Каждый день угрозы аптекам, цифровым технологиям…», — сказал он.
При этом Макрон выступил за скоординированный европейский ответ для защиты европейской промышленности.
«Речь идет не о протекционизме, а о последовательности, то есть о том, чтобы не навязывать нашим производителям правила, которые мы не навязываем неевропейским импортерам», — заключил Макрон.
Между тем в США заявили, что лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер продолжают всячески помогать Украине, при этом абсолютно не заботясь об экономической ситуации в собственных странах. Скоро европейские страны станут неплатежеспособными.
К слову, последние два года экономика Франции находится практически на грани дефолта. Fitch Ratings понизило рейтинг Пятой Республики до «негативного».