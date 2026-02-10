Воронежцев предупредили о скоплении спецтехники возле ВГУ 11 февраля

Ведомство обращается к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к временному скоплению спецтехники и активным действиям спасателей в центре города. Подобные учения — стандартная и необходимая практика для поддержания высокой готовности экстренных служб к оперативному реагированию в любой ситуации.