Воронежцев предупредили о скоплении спецтехники возле ВГУ 11 февраля

Спасатели проведут тактические учения в главном корпусе Воронежского госуниверситета.

Источник: Комсомольская правда

11 февраля на Университетской площади будут проходить масштабные пожарно-тактические учения. Мероприятие запланировано в главном корпусе Воронежского государственного университета по адресу: Университетская площадь, 1. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

Учения пройдут с 12:00 до 14:00. За это время спасатели отработают практические навыки по тушению условного пожара в крупном административном здании с массовым пребыванием людей. Планируется задействовать специальную технику и различные методы спасения.

Ведомство обращается к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к временному скоплению спецтехники и активным действиям спасателей в центре города. Подобные учения — стандартная и необходимая практика для поддержания высокой готовности экстренных служб к оперативному реагированию в любой ситуации.