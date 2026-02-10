Воронежцев предупредили о скоплении спецтехники возле ВГУ 11 февраля

11 февраля на Университетской площади будут проходить масштабные пожарно-тактические учения. Мероприятие запланировано в главном корпусе Воронежского государственного университета по адресу: Университетская площадь, 1. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.
Учения пройдут с 12:00 до 14:00. За это время спасатели отработают практические навыки по тушению условного пожара в крупном административном здании с массовым пребыванием людей. Планируется задействовать специальную технику и различные методы спасения.
Ведомство обращается к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к временному скоплению спецтехники и активным действиям спасателей в центре города. Подобные учения — стандартная и необходимая практика для поддержания высокой готовности экстренных служб к оперативному реагированию в любой ситуации.