В Приморье пьяный мужчина пытался зарезать 11-летнюю дочь, она в реанимации

В пресс-службе приморского Минздрава добавили, что один из ударов пришёлся в сердце. Врачи черниговской больницы провели успешную операцию, а когда состояние стабилизировалось — ребёнка вертолётом санавиации перевезли во Владивосток. Сейчас врачи отмечают положительную динамику в состоянии девочки.