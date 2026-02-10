Ричмонд
В Приморье пьяный мужчина пытался зарезать 11-летнюю дочь, она в реанимации

Житель Приморья пытался зарезать собственную дочь. Как рассказали в пресс-службе краевой Прокуратуры, 4 февраля 61-летний житель посёлка Сибирцево Черниговского района изрядно выпил, зашёл в комнату, где спала 11-летняя девочка, и начал наносить удары ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Источник: Life.ru

«С учётом позиции прокуратуры Черниговского района подозреваемый заключён под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

В пресс-службе приморского Минздрава добавили, что один из ударов пришёлся в сердце. Врачи черниговской больницы провели успешную операцию, а когда состояние стабилизировалось — ребёнка вертолётом санавиации перевезли во Владивосток. Сейчас врачи отмечают положительную динамику в состоянии девочки.

Ранее житель Воронежской области зарезал собственных родителей. Всё началось со ссоры, и в какой-то момент виновник схватился за нож. Он признал вину.

