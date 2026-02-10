В Приморье пьяный мужчина пытался зарезать 11-летнюю дочь, она в реанимации

«С учётом позиции прокуратуры Черниговского района подозреваемый заключён под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
В пресс-службе приморского Минздрава добавили, что один из ударов пришёлся в сердце. Врачи черниговской больницы провели успешную операцию, а когда состояние стабилизировалось — ребёнка вертолётом санавиации перевезли во Владивосток. Сейчас врачи отмечают положительную динамику в состоянии девочки.
