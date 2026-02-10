Макрон предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 10 февраля, заявил, что предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с российской стороной.
— Мои размышления очень просты: мы хотим делегировать дискуссию об этом другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет. Она у нас под боком, — сказал Макрон в интервью Süddeutsche Zeitung.
5 февраля появилась информация, что Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. При этом, по информации СМИ, подготовка содержательного разговора займет не один день.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров высказал мнение, что Франция хочет стать полноценным участником переговоров по урегулированию украинского конфликта. Именно с этой целью, по его словам, Макрон намерен позвонить Путину.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также выступил за установление прямого канала связи между европейскими странами и Россией. Он добавил, что любой разговор с РФ должен быть полезным и прозрачным для Украины.