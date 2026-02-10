В Новосибирске усилят работу по очистке крыш из-за перепадов температуры

В Новосибирске по поручению мэра Максима Кудрявцева усилят работу по очистке крыш от снега. Связано это с тем, что в городе ожидаются перепады температуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
— Нас опять ждут температурные качели с переходом через нулевые отметки. В связи с этим напоминаю о необходимости очистки крыш от снега, — сказал глава города.
Так как в этом году осадков очень много, то снег с крыш будут скидывать как минимум дважды — сейчас и перед таянием.
— Прошу обратить на это внимание глав районов: выносите представления, предписания по проблемным объектам, выстраивайте взаимодействие с ГЖИ, подключайте меры надзора, чтобы своевременно все эти мероприятия проводились, — добавил Максим Кудрявцев.
Всего в городе насчитывается 3 419 зданий со скатными крышами. За их состоянием ежедневно следят. В каждом районе были разработаны графики очистки кровель. На текущий момент очищено около 25 процентов многоквартирных домов и около 88 процентов социальных объектов.