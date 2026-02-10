Хоценко подвёл итоги года Молодёжной столицы России в Омской области

За год в области было организовано более 500 молодёжных мероприятий. Одним из самых масштабных проектов стал «Пешеходный Любинский», который за четыре с половиной месяца посетили более миллиона человек. Трёхдневное празднование Дня молодёжи объединило свыше 280 тысяч гостей и стало одним из самых массовых событий года.