Хоценко подвёл итоги года Молодёжной столицы России в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в первой коллегии Министерства молодёжной политики региона. Встреча была посвящена итогам 2025 года, когда Омская область носила статус Молодёжной столицы России.
За год в области было организовано более 500 молодёжных мероприятий. Одним из самых масштабных проектов стал «Пешеходный Любинский», который за четыре с половиной месяца посетили более миллиона человек. Трёхдневное празднование Дня молодёжи объединило свыше 280 тысяч гостей и стало одним из самых массовых событий года.
«Омский День Молодежи-2025 стал самым массовым в стране — в трехдневной программе приняли участие более 280 тысяч человек. В Омской области активно развивается Движение Первых, молодежные, патриотические и детские организации. Наша молодежь самая яркая, красивая и талантливая! Гордимся каждым!», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отдельно губернатор подчеркнул, что статус получил продолжение. Его наследием стал областной конкурс «Молодёжная столица Омской области», направленный на развитие районов. Первым победителем и новой столицей региона стал Полтавский район, где в 2026 году запланированы крупные межрайонные и образовательные события.
На коллегии также отметили международные успехи: в прошлом году в регионе прошли форум Шанхайской организации сотрудничества и форум «Россия — Центрально-Азиатский регион». 36 представителей области стали победителями всероссийской форумной кампании, получив гранты на свои проекты.
Особое внимание уделили развитию волонтёрства. Омский ресурсный центр добровольчества прошёл федеральную аккредитацию, а волонтёрский корпус Победы, в котором участвовало 2,5 тысячи человек, стал самым массовым в стране. Омский областной студенческий отряд по итогам года был признан лучшим в России.