Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 февраля, поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломатического работника, отметив заслуги дипломатов в службе Отечеству. Он подчеркнул, что они всегда проявляли патриотизм, верность долгу, мужество и высокий профессионализм.
Глава государства отметил, что в условиях растущей турбулентности в мире особенно востребована активная и конструктивная роль российской дипломатии. Путин подчеркнул необходимость задействовать все внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности и защиты законных интересов России.
Президент отметил приоритет укрепления связей с союзниками и соседями в СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов, а также развитие партнерства с государствами мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка.
Он подчеркнул значимость защиты прав соотечественников за рубежом, популяризации русского языка, науки и культуры, формирования объективного образа страны в мире, пожелав дипломатам новых успехов, а ветеранам — здоровья и долголетия, передает сайт Кремля.
Ранее Путин провел встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в жизнь страны.