Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 февраля, поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломатического работника, отметив заслуги дипломатов в службе Отечеству. Он подчеркнул, что они всегда проявляли патриотизм, верность долгу, мужество и высокий профессионализм.