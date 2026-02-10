Вильфанд объяснил, почему потепление не принесет москвичам радость

«Оценивать эту ситуацию, как многие, что после сильных морозов наконец пришло потепление и весна близко, не стоит. Разочарования самые сильные бывают после завышенных ожиданий. По предварительным расчетам, в начале следующей недели — опять понижение температуры. Преимущественно такой температурный фон от минус пяти до минус десяти ночью, и от трех до пяти днем со знаком минус. То есть такая нормальная погода возвращается», — заключил он.