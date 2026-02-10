Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России спрогнозировали, как изменится пенсионная система через 50 лет

Российская распределительная модель пенсионной системы с баллами имеет несколько сильных недостатков, однако это можно исправить правильными реформами. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Источник: Life.ru

По его словам, российская модель подразумевает крайне низкий коэффициент замещения (около 25% от зарплаты), растущую демографическую нагрузку, массовую теневую занятость и рудиментарный накопительный компонент.

«Возобновляется индексация работающим пенсионерам (с 2025 года) — однако разрыв сохраняется из-за ограниченности бюджета», — отметил эксперт.

Текущие меры, такие как повышение пенсионного возраста и индексации, по его мнению, недостаточны из-за бюджетных ограничений, низких зарплат и слабого финансового рынка. В долгосрочной перспективе Якубович видит выход в переходе к многоуровневой системе по образцу Нидерландов: базовая государственная пенсия, обязательные профессиональные отчисления и добровольные частные накопления.

Рассуждая о будущем, эксперт допустил, что через 50−100 лет традиционная пенсия может трансформироваться в гибкие формы или даже элементы безусловного дохода из-за автоматизации и роста продолжительности жизни. Однако в обозримом будущем её замена маловероятна. Оптимальным путём он считает поэтапное движение к трёхуровневой системе с развитым накопительным компонентом.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 апреля 2026 года средняя социальная пенсия в России вырастет до 16,5 тыс. рублей после плановой индексации. Исходя из текущего среднего размера социальной пенсии на 1 октября 2025 года в 15 514,1 рубля, после повышения её величина составит около 16 569 рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.