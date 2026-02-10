В России спрогнозировали, как изменится пенсионная система через 50 лет

По его словам, российская модель подразумевает крайне низкий коэффициент замещения (около 25% от зарплаты), растущую демографическую нагрузку, массовую теневую занятость и рудиментарный накопительный компонент.
«Возобновляется индексация работающим пенсионерам (с 2025 года) — однако разрыв сохраняется из-за ограниченности бюджета», — отметил эксперт.
Текущие меры, такие как повышение пенсионного возраста и индексации, по его мнению, недостаточны из-за бюджетных ограничений, низких зарплат и слабого финансового рынка. В долгосрочной перспективе Якубович видит выход в переходе к многоуровневой системе по образцу Нидерландов: базовая государственная пенсия, обязательные профессиональные отчисления и добровольные частные накопления.
Рассуждая о будущем, эксперт допустил, что через 50−100 лет традиционная пенсия может трансформироваться в гибкие формы или даже элементы безусловного дохода из-за автоматизации и роста продолжительности жизни. Однако в обозримом будущем её замена маловероятна. Оптимальным путём он считает поэтапное движение к трёхуровневой системе с развитым накопительным компонентом.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 апреля 2026 года средняя социальная пенсия в России вырастет до 16,5 тыс. рублей после плановой индексации. Исходя из текущего среднего размера социальной пенсии на 1 октября 2025 года в 15 514,1 рубля, после повышения её величина составит около 16 569 рублей.
