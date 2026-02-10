Тело Алии Галицкой передадут для погребения после экспертизы в ИВС

Напомним, что Алия Галицкая была задержана 4 февраля. Поводом стало возбуждение уголовного дела по статьям о вымогательстве и клевете. Истринский суд принял решение об аресте женщины до 3 апреля. В ходе расследования выяснилось, что она шантажировала бизнесмена Александра Галицкого. Требуемая сумма составляла 150 миллионов долларов, в противном случае она угрожала публикацией компрометирующих данных. 8 февраля появилась информация о её самоубийстве. Отмечалось, что дети Алии проживают с их отцом.