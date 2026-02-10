Врачи назвали неожиданные симптомы инфаркта у женщин

Сердечный приступ у женщин часто проявляется иначе, чем у мужчин, и это становится смертельной ловушкой. Немецкие эксперты объясняют, что многие женщины попросту не распознают свои симптомы и не обращаются за помощью, статью с портала Watson перевел aif.ru.
«Вместо классической боли в груди женщины могут почувствовать давление в груди, боли в спине, шее, тошноту, одышку или усталость — и списать это на стресс или утомление», — отмечают эксперты.
Если симптомы кажутся необычными и не проходят, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью — даже если «не болит сердце» в привычном понимании.
По данным «Немецкого фонда сердца», мужчины чаще страдают сердечными приступами, чем женщины. Но у женщин, как правило, меньше шансов на выздоровление после сердечного приступа.