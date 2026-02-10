Врачи назвали неожиданные симптомы инфаркта у женщин

Сердечный приступ у женщин часто проявляется иначе, чем у мужчин, и это становится смертельной ловушкой. Немецкие эксперты объясняют, что многие женщины попросту не распознают свои симптомы и не обращаются за помощью, статью с портала Watson перевел aif.ru.