Врачи назвали неожиданные симптомы инфаркта у женщин

Эксперты предупредили, что сердечный приступ у женщин часто проходит без классической резкой боли в груди.

Источник: Аргументы и факты

Сердечный приступ у женщин часто проявляется иначе, чем у мужчин, и это становится смертельной ловушкой. Немецкие эксперты объясняют, что многие женщины попросту не распознают свои симптомы и не обращаются за помощью, статью с портала Watson перевел aif.ru.

«Вместо классической боли в груди женщины могут почувствовать давление в груди, боли в спине, шее, тошноту, одышку или усталость — и списать это на стресс или утомление», — отмечают эксперты.

Если симптомы кажутся необычными и не проходят, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью — даже если «не болит сердце» в привычном понимании.

По данным «Немецкого фонда сердца», мужчины чаще страдают сердечными приступами, чем женщины. Но у женщин, как правило, меньше шансов на выздоровление после сердечного приступа.