Губернатор Хоценко провел первую коллегию министерства молодежной политики региона

В числе главных итогов в сфере молодежной политики Виталий Хоценко отметил тот факт, что с завершением 2025 года работа в этом направлении не закончилась. Наследием стал конкурс «Молодежная столица Омской области», направленный на раскрытие потенциала молодежи на местах и создание условий, при которых молодые люди будут оставаться жить и работать на своей малой родине.