Губернатор Хоценко провел первую коллегию министерства молодежной политики региона

В правительстве Омской области прошло первое заседание коллегии министерства молодежной политики. В работе коллегии принял участие губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, новое ведомство было образовано в структуре регионального правительства в прошлом году, который Омск провел в статусе «Молодежной столицы России». Глава региона отметил, что это стало дополнительным стимулом для развития молодежной политики в регионе и позволило наладить системную работу с молодежными сообществами, общественными организациями и муниципалитетами.
В целом за 2025 год в статусе «Молодежной столицы» регион провел более пятиста различных мероприятий. Самым масштабным стал «Пешеходный Любинский». Только за трехдневный период празднования Дня молодежи эту площадку посетили свыше 280 тысяч человек. За 4,5 месяца новое культурное и молодежное пространство стало точкой притяжения для более 1 млн гостей.
В регионе состоялись также крупные международные события. В числе знаковых — Молодежный форум Шанхайской организации сотрудничества и V Форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион». 36 представителей Омской области стали победителями всероссийской форумной кампании, получив гранты на реализацию проектов.
В числе главных итогов в сфере молодежной политики Виталий Хоценко отметил тот факт, что с завершением 2025 года работа в этом направлении не закончилась. Наследием стал конкурс «Молодежная столица Омской области», направленный на раскрытие потенциала молодежи на местах и создание условий, при которых молодые люди будут оставаться жить и работать на своей малой родине.
Победу в конкурсе одержал Полтавский район, он стал первой «Молодежной столицей Омской области». Глава муниципального образования Валерия Никитина приняла участие в коллегии и рассказала, какие мероприятия в этом статусе район планирует провести в течение года. В планах — образовательные, культурные и добровольческие проекты, направленные на развитие молодежной среды.
Также на коллегии была отмечена деятельность регионального отделения Движения Первых и волонтеров. В Омской области Движение первых объединяет 131 тысячу учащихся и более 19 тысяч наставников, омский областной студенческий отряд по итогам года признан лучшим в стране.
Омский ресурсный центр добровольчества прошел федеральную аккредитацию и вошел в состав российской сети Добро.РФ. Для волонтеров было открыто современное пространство ресурсного центра «Мост». В целом в различных мероприятиях в течение года участвовали более 97 тысяч добровольцев. Также Омск стал площадкой проведения просветительского марафона «Знание. Первые», проведенного Обществом «Знание».
В завершение работы коллегии Виталий Хоценко поблагодарил специалистов сферы молодежной политики, представителей центров патриотического воспитания и волонтерского движения и вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма.