Жители Новосибирска смогут создавать приватные каналы в МАХ

Жители Новосибирска, как и все пользователи приложения, теперь могут создавать закрытые сообщества для публикации фото, видео и заметок, а также модерировать вступление новых участников.

Источник: Om1 Новосибирск

В мессенджере МАХ для пользователей из России и Беларуси, включая жителей Новосибирска, стала доступна новая функция — создание приватных каналов. Авторы таких сообществ получили возможность публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения, а также гибко настраивать взаимодействие: выбирать или отключать реакции на публикации и управлять заявками на вступление новых подписчиков, сообщает пресс-служба МАХ.

Для создания приватного канала необходимо обновить приложение до последней версии. Далее алгоритм следующий: перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана, выбрать опцию «Создать приватный канал», установить главное фото, придумать название и описание, по желанию добавить первых подписчиков из списка контактов и нажать кнопку «Создать канал». Автор канала может приглашать новых участников по специальной ссылке — пользователи, перешедшие по ней, присоединятся к сообществу. Важно, что пригласительную ссылку можно обновить, и в таком случае старая перестанет действовать.

Для усиления приватности в настройках канала можно активировать опцию «Заявка на вступление». Если она включена, то любой пользователь, желающий присоединиться по ссылке, сначала должен будет отправить заявку, которую должен одобрить администратор канала.