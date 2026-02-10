Жители Новосибирска смогут создавать приватные каналы в МАХ

Для создания приватного канала необходимо обновить приложение до последней версии. Далее алгоритм следующий: перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана, выбрать опцию «Создать приватный канал», установить главное фото, придумать название и описание, по желанию добавить первых подписчиков из списка контактов и нажать кнопку «Создать канал». Автор канала может приглашать новых участников по специальной ссылке — пользователи, перешедшие по ней, присоединятся к сообществу. Важно, что пригласительную ссылку можно обновить, и в таком случае старая перестанет действовать.