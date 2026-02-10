В мессенджере MAX появилась функция создания закрытых каналов

В мессенджере МАХ теперь можно создавать закрытые каналы. Это доступно всем пользователям из России и Белоруссии. Владельцы таких каналов могут публиковать фотографии, видео, заметки, записывать видео и голосовые сообщения. Также можно настроить, как люди будут реагировать на посты, и управлять заявками на вступление.
Чтобы создать закрытый канал в МАХ, нужно скачать последнюю версию приложения и сделать следующее: зайти в раздел «Чаты», нажать на значок «+» вверху экрана, выбрать «Создать закрытый канал», выбрать картинку для канала, придумать название и описание, если нужно, добавить друзей из списка, нажать «Создать канал».
Владельцы каналов могут пригласить новых подписчиков по специальной ссылке. Люди, которые перейдут по этой ссылке, смогут присоединиться к каналу. Если ссылку обновить, старая перестанет работать, и доступ к каналу можно будет получить только по новой.
Можно настроить, чтобы люди могли вступить в канал только после одобрения. Для этого нужно выбрать в настройках канала «Заявка на вступление». Тогда новые подписчики смогут присоединиться только после того, как администратор одобрит их заявку.
Напомним, что с лета 2025 года в MAX была интегрирована электронная подпись с Госуслуг, которой можно пользоваться для подписания документов.