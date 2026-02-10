В мессенджере MAX появилась функция создания закрытых каналов

В мессенджере МАХ теперь можно создавать закрытые каналы. Это доступно всем пользователям из России и Белоруссии. Владельцы таких каналов могут публиковать фотографии, видео, заметки, записывать видео и голосовые сообщения. Также можно настроить, как люди будут реагировать на посты, и управлять заявками на вступление.