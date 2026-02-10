Минобороны сказало про документ, необходимый всем белорусам для замены паспорта

В ведомстве напомнили, что с 11 февраля 2026 году вступает в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко № 5 от 9 января 2026 года. Документом предусматривается новая административная процедура — «Выдача справки об отношении к воинской обязанности». Цель процедуры состоит в том, чтобы обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, а также достичь полноту и достоверность данных воинского учета.