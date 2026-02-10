Минобороны сказало про документ, необходимый всем белорусам для замены паспорта

Министерство обороны сказало про документ, необходимый всем белорусам для замены паспорта.
В ведомстве напомнили, что с 11 февраля 2026 году вступает в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко № 5 от 9 января 2026 года. Документом предусматривается новая административная процедура — «Выдача справки об отношении к воинской обязанности». Цель процедуры состоит в том, чтобы обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, а также достичь полноту и достоверность данных воинского учета.
«Справка об отношении к воинской обязанности будет необходима для получения или замены паспорта, водительского удостоверения и разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия», — подчеркнули в Минобороны.
И отметили, что военные комиссариаты и их обособленные подразделения будут выдавать справку всем белорусам в возрасте от 18 до 27 лет. Указанная справка будет выдаваться бесплатно и не позднее одного рабочего дня.
В Министерстве обороны заметили: справка будет выдана всем белорусам, которые лично обратились в военный комиссариат или его обособленное подразделение по месту жительства, вне зависимости от того, являются ли они субъектами воинской обязанности.
Тем временем в Беларуси перепись населения пройдет в 2029 году.
