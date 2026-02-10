Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огненный гость из космоса: Японцы сняли на видео огромный шар, устроивший шоу над Токио

Жители Японии поделились в социальных сетях эффектными кадрами с огромным огненным шаром, пронзающим земную атмосферу. Видео сняли в префектуре Канто, пригороде Токио.

Источник: Life.ru

Огненный шар, замеченный в небе над Японией. Видео © X / KAGAYA_11949.

Также болид заметили, в самой столице, префектуре Канагава, городе Кавасаки и в районе горы Фудзи. По словам автора видео, шар пролетел в небе около 17:00 мск. Его точное происхождение неизвестно.

Напомним, в августе в Японии уже сообщали о метеоре. На Западе страны сняли огненный шар, врезающийся в атмосферу. Вспышка была настолько мощной, на на несколько секунд превратила глухую ночь в день.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.