Огненный гость из космоса: Японцы сняли на видео огромный шар, устроивший шоу над Токио

Огненный шар, замеченный в небе над Японией. Видео © X / KAGAYA_11949.
Также болид заметили, в самой столице, префектуре Канагава, городе Кавасаки и в районе горы Фудзи. По словам автора видео, шар пролетел в небе около 17:00 мск. Его точное происхождение неизвестно.
Напомним, в августе в Японии уже сообщали о метеоре. На Западе страны сняли огненный шар, врезающийся в атмосферу. Вспышка была настолько мощной, на на несколько секунд превратила глухую ночь в день.
