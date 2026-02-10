В России появился ГОСТ на чак-чак

Отмечается, что поверхность десерта должна быть неровная, покрыта медово-сахарным сиропом или медом, не подгорелая. Он должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу, состоять из отдельных обжаренных в масле палочек из теста, размером не более 1 сантиметра в диаметре, не более 5 сантиметров в длину, равномерно залитых медом или медово-сахарным сиропом.