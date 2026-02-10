Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый экологически чистый округ Омска в январе

Также специалисты подвели итоги загрязнения поверхностных вод региона.

Источник: SuperOmsk.ru

В Обь-Иртышском УГМС во вторник, 10 февраля 2026 года, раскрыли подробности загрязнения воздуха и воды в январе.

Так, мониторинг состояния атмосферного воздуха в Омске показал превышения установленных норм концентрации ряда вредных веществ:

— оксида углерода выявлено в Ленинском и Советском административных округах;

— диоксида азота обнаружено в Советском, Ленинском, Кировском и Центральном административных округах;

— оксида азота зарегистрировано в Советском, Ленинском и Центральном административных округах;

— сероводорода найдено в Кировском и Ленинском административных округах.

В целом по городу в январе зафиксирован повышенный уровень загрязнения. При этом в одном округе Омска — Октябрьском — по данным метеорологов, уровень загрязнения воздуха был низким.

Специалисты также провели исследования качества воды в Омской области. Было изучено 38 образцов, собранных в разные периоды января. Анализ выявил следующие отклонения от нормы:

— Превышение содержания трудно- и легко окисляемых органических примесей (оцененных по показателям ХПК и БПК5).

— Повышенное количество аммония.

— Нарушение стандартов по железу, соединениям меди, ртути и марганцу.

— Недостаточное содержание растворенного кислорода в образцах воды, что опасно для водной экосистемы.

Также специалисты выявили семь случаев высокого загрязнения поверхностных вод в черте Омска и прилегающих территорий.