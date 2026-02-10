Назван самый экологически чистый округ Омска в январе

В Обь-Иртышском УГМС во вторник, 10 февраля 2026 года, раскрыли подробности загрязнения воздуха и воды в январе.
Так, мониторинг состояния атмосферного воздуха в Омске показал превышения установленных норм концентрации ряда вредных веществ:
— оксида углерода выявлено в Ленинском и Советском административных округах;
— диоксида азота обнаружено в Советском, Ленинском, Кировском и Центральном административных округах;
— оксида азота зарегистрировано в Советском, Ленинском и Центральном административных округах;
— сероводорода найдено в Кировском и Ленинском административных округах.
В целом по городу в январе зафиксирован повышенный уровень загрязнения. При этом в одном округе Омска — Октябрьском — по данным метеорологов, уровень загрязнения воздуха был низким.
Специалисты также провели исследования качества воды в Омской области. Было изучено 38 образцов, собранных в разные периоды января. Анализ выявил следующие отклонения от нормы:
— Превышение содержания трудно- и легко окисляемых органических примесей (оцененных по показателям ХПК и БПК5).
— Повышенное количество аммония.
— Нарушение стандартов по железу, соединениям меди, ртути и марганцу.
— Недостаточное содержание растворенного кислорода в образцах воды, что опасно для водной экосистемы.
Также специалисты выявили семь случаев высокого загрязнения поверхностных вод в черте Омска и прилегающих территорий.