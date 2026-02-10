Продукция четырех предприятий Беларуси попала под усиленный контроль в России

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой об изменении статуса белорусских предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль». Причиной послужило первичное выявление нарушений.