Продукция четырех предприятий Беларуси попала под усиленный контроль в России

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией четырех белорусских предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Продукция четырех предприятий Беларуси попала под усиленный контроль в России. Подробности опубликованы в письме Россельхознадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой об изменении статуса белорусских предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль». Причиной послужило первичное выявление нарушений.

Так, под усиленный контроль попало ОАО «Щучинская птицефабрика». В курином яйце от названного предприятия специалисты обнаружили энрофлоксацин. В молоке от ООО «МилкСтрэйт» были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, в сметане от ОАО «Шкловский маслодельный завод» нашли дрожжи, а в говядине от ООО «Агро бекон» — моксидектин.

