В Telegram произошёл массовый сбой: в работе мессенджера в России вторые сутки фиксируют проблемы

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой фиксируется в работе мессенджера Telegram 10 февраля 2026 года. Большое количество жалоб пользователей наблюдаются уже второй день. Об этом сообщает сервис для отслеживания и сбора обратной связи о неполадках в работе сайтов Downdetector.

Наибольшее количество на данный момент приходит из Магаданской области и Ямало-ненецкого автономного округа. Также проблемы возникают в Самарской области,

У подавляющего большинства пользователей наблюдается общий сбой мессенджера. Жалобы приходят на то, что у клиента не загружаются фотография и видеоролики. Также пользователи имеют проблемы с отправкой сообщений и получением оповещений.

Ранее писал KP.RU, что предыдущий масштабный сбой в работе Telegram наблюдался на прошлой неделе. Чаще всего россияне сообщали о сбоях в работе мобильного приложения Telegram и получении уведомлений.