В Telegram произошёл массовый сбой: в работе мессенджера в России вторые сутки фиксируют проблемы

Масштабный сбой фиксируется в работе мессенджера Telegram 10 февраля 2026 года. Большое количество жалоб пользователей наблюдаются уже второй день. Об этом сообщает сервис для отслеживания и сбора обратной связи о неполадках в работе сайтов Downdetector.