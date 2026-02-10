В Telegram произошёл массовый сбой: в работе мессенджера в России вторые сутки фиксируют проблемы

Масштабный сбой фиксируется в работе мессенджера Telegram 10 февраля 2026 года. Большое количество жалоб пользователей наблюдаются уже второй день. Об этом сообщает сервис для отслеживания и сбора обратной связи о неполадках в работе сайтов Downdetector.
Наибольшее количество на данный момент приходит из Магаданской области и Ямало-ненецкого автономного округа. Также проблемы возникают в Самарской области,
У подавляющего большинства пользователей наблюдается общий сбой мессенджера. Жалобы приходят на то, что у клиента не загружаются фотография и видеоролики. Также пользователи имеют проблемы с отправкой сообщений и получением оповещений.
Ранее писал KP.RU, что предыдущий масштабный сбой в работе Telegram наблюдался на прошлой неделе. Чаще всего россияне сообщали о сбоях в работе мобильного приложения Telegram и получении уведомлений.